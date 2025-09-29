Santander Aktie
Marktkap. 131,6 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 8,45 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der spanischen Großbank habe sich seit Jahresbeginn am besten innerhalb der von ihm abgedeckten spanischen und italienischen Werte entwickelt und befinde sich unter den Top fünf im europäischen Bankensektor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch aber sei es nicht an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Mit Blick auf die Unternehmenspläne verwies er auf Fortschritte in allen Bereichen und rät, den neuen Geschäftsplan und die Ausschüttungspolitik abzuwarten./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,82 €
|Abst. Kursziel*:
12,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,88%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:01
|Santander Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Santander Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Santander Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets