DAX 22.284 -0,1%ESt50 5.501 -0,1%MSCI World 4.171 -0,2%Top 10 Crypto 8,9190 +4,9%Nas 20.948 -2,2%Bitcoin 58.484 +1,8%Euro 1,1503 +0,0%Öl 115,8 +1,1%Gold 4.520 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - Nikkei sackt ab -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo Nordisk, Amazon, SAP, Siemens Energy im Fokus
Top News
DHL-Aktie in Rot: Einigung mit Teamsters verhindert US-weiten Streik DHL-Aktie in Rot: Einigung mit Teamsters verhindert US-weiten Streik
Coca-Cola: Der systemische Vorteil des globalen Distributionsnetzwerks im digitalen Zeitalter Coca-Cola: Der systemische Vorteil des globalen Distributionsnetzwerks im digitalen Zeitalter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius Stedim Biotech Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
168,05 EUR +4,75 EUR +2,91 %
STU
167,05 EUR +2,25 EUR +1,37 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,05 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AJKS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013154002

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SDMHF

Goldman Sachs Group Inc.

Sartorius Stedim Biotech Buy

08:46 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
168,05 EUR 4,75 EUR 2,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung sei eine Reaktion auf die gestiegenen Marktzinsen, schrieb James Quigley am Montag. Das Erholungspotenzial der Sartorius-Tochter sei allerdings deutlich. Die bisherige Kursentwicklung im laufenden Jahr bestrafe die Franzosen für KI-Sorgen in der Life-Science-Branche, die sie eigentlich wenig beträfen. Quigley sieht insgesamt eine gute Einstiegschance./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
164,80 €		 Abst. Kursziel*:
29,85%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
168,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,34%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08:46 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

dpa-afx Hochstufung Sartorius-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt Sartorius-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius Stedim Biotech-Aktie angepasst
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Was Analysten von Sartorius Stedim Biotech erwarten
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
RSS Feed
Sartorius Stedim Biotech zu myNews hinzufügen