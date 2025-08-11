DAX 24.081 -0,3%ESt50 5.332 -0,3%Top 10 Crypto 16,69 +1,8%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.482 +0,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 66,83 +0,2%Gold 3.345 +0,0%
Sartorius Stedim Biotech Aktie

170,15 EUR +1,45 EUR +0,86 %
FSE
168,50 EUR +1,95 EUR +1,17 %
GVIE
Marktkap. 16,23 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

Jefferies & Company Inc.

Sartorius Stedim Biotech Buy

08:06 Uhr
Sartorius Stedim Biotech
170,15 EUR 1,45 EUR 0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei. Er kürzte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2025 und 2026 beider Unternehmen etwas, vor allem wegen widriger Wechselkurseinflüsse./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
229,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,59%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08:06 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.07.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.25 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
mehr Analysen

