Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 16,23 Mrd. EURKGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei. Er kürzte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2025 und 2026 beider Unternehmen etwas, vor allem wegen widriger Wechselkurseinflüsse./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
229,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
168,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
170,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,59%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
