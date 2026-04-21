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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

14:36 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,43 EUR 0,16 EUR 1,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Nach den starken Vorab-Hinweisen zum Bericht für das erste Quartal wertete Analystin Vanessa Jeffriess am Mittwoch die Ankündigung einer weiteren Partnerschaft mit einem wichtigen Humanoid-Hersteller als positiven Schritt und weiteren Beleg für Schaefflers differenzierte Positionierung als Zulieferer der Humanoid-Branche. Schaeffler hatte am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics und kurz danach auch eine Kooperation mit VinDynamics bekanntgegeben./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,45 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,41 €		 Abst. Kursziel*:
24,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,96%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:36 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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16.04.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Schaeffler Sell UBS AG
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