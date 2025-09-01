Schneider Electric Aktie
Marktkap. 118,31 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Schneider Electric von 220 auf 240 Euro angehoben und die Papiere nach ihrer Underperformance von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Konzernchef Olivier Blum habe auf einer Roadshow anhaltend solides Wachstum avisiert, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er hob vor allem die anhaltend pralle Auftragspipeline im Bereich Datenzentren hervor, die für das kommende Jahr eine gute Berechenbarkeit des Geschäfts bedeute./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
214,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,15%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
214,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,12%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
250,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|10:51
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.25
|Schneider Electric Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital