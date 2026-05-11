Scout24 Aktie
Marktkap. 4,92 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Die Rückeroberung der Deutungshoheit über das Narrativ der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI) habe für das Management stets in greifbarer Nähe gelegen, kommentierte Giles Thorne am Dienstag Aussagen, wonach der Onlineportal-Betreiber auch dank KI-Produkten die vor zwei Jahren vorgestellten Wachstumsziele allesamt vorzeitig übertreffen will. Er habe schon im Januar argumentiert, dass die Angst vor negativen KI-Auswirkungen auf Scout24 übertrieben sei./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
103,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,90 €
|Abst. Kursziel*:
41,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,88%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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