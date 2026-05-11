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Marktkap. 4,92 Mrd. EUR

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WKN A12DM8

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ISIN DE000A12DM80

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Symbol SCOTF

Jefferies & Company Inc.

Scout24 Buy

19:46 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
72,95 EUR 2,05 EUR 2,89%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Die Rückeroberung der Deutungshoheit über das Narrativ der agentischen Künstlichen Intelligenz (KI) habe für das Management stets in greifbarer Nähe gelegen, kommentierte Giles Thorne am Dienstag Aussagen, wonach der Onlineportal-Betreiber auch dank KI-Produkten die vor zwei Jahren vorgestellten Wachstumsziele allesamt vorzeitig übertreffen will. Er habe schon im Januar argumentiert, dass die Angst vor negativen KI-Auswirkungen auf Scout24 übertrieben sei./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
103,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,90 €		 Abst. Kursziel*:
41,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,88%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Scout24 Buy UBS AG
05.05.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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