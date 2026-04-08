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Marktkap. 126,37 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

09:06 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
164,70 EUR 1,78 EUR 1,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und Kollegen analysierten am Mittwoch die Umsatzausrichtung der europäischen Investitionsgüterbranche auf den Nahen Osten und die Empfindlichkeit der Energie-, Logistik- und Rohstoffkosten. Zwar seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt, schrieb Buller. Er verwies aber zugleich darauf, dass Energiesicherheit und -effizienz wichtige strukturelle Themen seien, die unabhängig vom Iran-Krieg zunehmend wichtiger werden dürften. Die "Top Picks" der US-Bank im Sektor orientierten sich an diesen Strukturtrends. Von den 43 im Team analysierten Aktien seien Siemens Energy, Vestas, IMI, Smiths Group und Rotork aufgrund des steigenden Bedarfs an Energiesicherheit die wichtigsten Unternehmen, hieß es. Im Bereich Energieeffizienz sei Schneider eindeutig der globale Marktführer./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
164,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
164,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:06 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
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