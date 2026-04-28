Siltronic Aktie
Marktkap. 2,14 Mrd. EUR
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen auf den ersten Blick zwar leicht unter den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Waferherstellers. Wegen der aktuell aber deutlichen Ausschläge bei den Abschreibungen und Wertanpassungen betrachte er sie allerings als im Rahmen der Erwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,10 €
|Abst. Kursziel*:
2,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,75%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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