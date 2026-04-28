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Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

08:41 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
71,25 EUR 1,40 EUR 2,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen auf den ersten Blick zwar leicht unter den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Waferherstellers. Wegen der aktuell aber deutlichen Ausschläge bei den Abschreibungen und Wertanpassungen betrachte er sie allerings als im Rahmen der Erwartungen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,10 €		 Abst. Kursziel*:
2,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,75%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

08:41 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Siltronic Halten DZ BANK
16.03.26 Siltronic Neutral UBS AG
13.03.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
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