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Marktkap. 38,56 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

12:21 Uhr
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 38 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sandeep Deshpande attestierte den Franzosen nach dem Quartalsbericht eine starke Entwicklung. Die Profitabilität sei entscheidend für eine Neubewertung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,05 €		 Abst. Kursziel*:
11,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

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12:21 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:31 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
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