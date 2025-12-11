Ströer Aktie
Marktkap. 2,02 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet 2026 mit anziehender Wachstumsdynamik beim Werbekonzern. Die Bewertung sei höchst attraktiv, schrieb er am Montag. Er kappte allerdings seine operative Ergebnisschätzung etwas./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,25 €
|Abst. Kursziel*:
93,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
93,91%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|10:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital