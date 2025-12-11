DAX 24.230 +0,2%ESt50 5.753 +0,6%MSCI World 4.408 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 +2,9%Nas 23.105 -0,4%Bitcoin 73.035 -2,8%Euro 1,1746 +0,1%Öl 60,35 -1,4%Gold 4.304 +0,0%
Ströer Aktie

36,10 EUR -0,20 EUR -0,55 %
STU
Marktkap. 2,02 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Warburg Research

Ströer SECo Buy

10:46 Uhr
Ströer SECo Buy
Ströer SE & Co. KGaA
36,10 EUR -0,20 EUR -0,55%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet 2026 mit anziehender Wachstumsdynamik beim Werbekonzern. Die Bewertung sei höchst attraktiv, schrieb er am Montag. Er kappte allerdings seine operative Ergebnisschätzung etwas./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,25 €		 Abst. Kursziel*:
93,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,91%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

10:46 Ströer Buy Warburg Research
09.12.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX am Nachmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
