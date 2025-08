Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Swiss Re Buy

12:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. In der Branche der Rückversicherer seien die Margen zwar nach wie vor attraktiv, doch trübten sich für viele Unternehmen die Wachstumsaussichten ein, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Grund sei der zunehmende Wettbewerb. Daher geht der Experte davon aus, dass Wachstum durch Fusionen und Übernahmen für Rückversicherer bald attraktiver werden wird als bisher. Dies dürfte attraktive Investitionsmöglichkeiten mit sich bringen, wobei viele kleine bis mittelgroße Rückversicherer zu potenziellen Übernahmezielen werden könnten./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

