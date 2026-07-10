Swiss Re Aktie
Marktkap. 42,36 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
132,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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