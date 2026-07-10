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ISIN CH0126881561

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Symbol SSREF

Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

08:11 Uhr
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
132,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:11 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.05.26 Swiss Re Sell UBS AG
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