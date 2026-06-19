Tesla Aktie
Marktkap. 1,31 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Hold
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 400,49
|Abst. Kursziel*:
-6,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 398,50
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,90%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
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|Tesla Hold
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|Tesla Underweight
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|Tesla Underweight
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|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|13.05.26
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|28.04.26
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