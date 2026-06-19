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Symbol TSLA

Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

08:01 Uhr
Tesla Hold
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Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Hold

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 400,49		 Abst. Kursziel*:
-6,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 398,50		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,90%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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