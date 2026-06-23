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Tesla Aktie

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Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

13:36 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
338,25 EUR 2,95 EUR 0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Während der E-Autobauer massiv in den humanoiden Allzweckroboter Optimus und den Hochlauf des Cybertruck investiere, seien die kurzfristig wichtigsten Kurstreiber der Fahrzeugabsatz, die weltweiten Zulassungen für autonomes Fahren sowie die Beseitigung von Engpässen beim Ausbau des Robotaxi-Geschäfts in den USA, schrieb Rajat Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 06:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 381,61		 Abst. Kursziel*:
24,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 383,94		 Abst. Kursziel aktuell:
23,72%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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