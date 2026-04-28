thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 5,56 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone bedeute auch für Thyssenkrupp eine lange erhoffte Wertschöpfung außerhalb des Kerngeschäfts, schrieb Tommaso Castello am Mittwoch. Thyssenkrupp wohl noch mit gut 16 Prozent an TK Elevator beteiligt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,46 €
|Abst. Kursziel*:
37,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,33%
|
Analyst Name:
Tommaso Castello
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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