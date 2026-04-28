Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone bedeute auch für Thyssenkrupp eine lange erhoffte Wertschöpfung außerhalb des Kerngeschäfts, schrieb Tommaso Castello am Mittwoch. Thyssenkrupp wohl noch mit gut 16 Prozent an TK Elevator beteiligt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG