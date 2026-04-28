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Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

13:46 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
9,54 EUR 0,78 EUR 8,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone bedeute auch für Thyssenkrupp eine lange erhoffte Wertschöpfung außerhalb des Kerngeschäfts, schrieb Tommaso Castello am Mittwoch. Thyssenkrupp wohl noch mit gut 16 Prozent an TK Elevator beteiligt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,46 €		 Abst. Kursziel*:
37,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,33%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

13:46 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
16.04.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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