Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

13:21 Uhr

TotalEnergies

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch. Während das Raffineriegeschäft deutlich besser als erwartet gelaufen sei, habe das Segment Marketing und Services die Konsensschätzung klar verfehlt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

