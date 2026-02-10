DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
TotalEnergies Aktie

63,68 EUR +0,97 EUR +1,55 %
STU
75,94 USD +1,23 USD +1,65 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 135,69 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

13:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch. Während das Raffineriegeschäft deutlich besser als erwartet gelaufen sei, habe das Segment Marketing und Services die Konsensschätzung klar verfehlt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:21 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 TotalEnergies Buy UBS AG
11:26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

