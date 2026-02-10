TotalEnergies Aktie
Marktkap. 135,69 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch. Während das Raffineriegeschäft deutlich besser als erwartet gelaufen sei, habe das Segment Marketing und Services die Konsensschätzung klar verfehlt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,70 €
|Abst. Kursziel*:
3,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.