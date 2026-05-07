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Symbol TRATF

Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

13:51 Uhr
TRATON Hold
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität derweil weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,32%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:51 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 TRATON Kaufen DZ BANK
29.04.26 TRATON Buy UBS AG
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