TRATON Aktie
Marktkap. 16,69 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität derweil weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,32%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|13:51
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
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