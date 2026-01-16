DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.929 -0,5%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,82 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.270 +0,2%Euro 1,1735 -0,2%Öl 64,42 +0,0%Gold 4.943 +0,1%
Valeo SA Aktie

12,29 EUR +0,02 EUR +0,16 %
STU
12,28 EUR +0,14 EUR +1,11 %
GVIE
Marktkap. 2,87 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB

ISIN FR0013176526

Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Hold

09:06 Uhr
Valeo SA Hold
Valeo SA
12,29 EUR 0,02 EUR 0,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 11,35 auf 10,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,61 €		 Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,75%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

09:06 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Valeo SA Neutral UBS AG
05.01.26 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Valeo SA-Aktie im November 2025
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
GlobeNewswire Valeo announces a new green bond issue for an amount of 650 million euros with maturity May 2031
GlobeNewswire Voting rights April 2025 - Valeo
GlobeNewswire Valeo Q1 2025 Sales
GlobeNewswire Valeo - voting rights March 2025
GlobeNewswire Valeo - availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
