Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,87 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 11,35 auf 10,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Jahr dürfte für die deutschen Autohersteller und -zulieferer durch einen schwachen Markt und steigende Wettbewerbsrisiken geprägt werden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Für den Zulieferer Schaeffler spreche vor diesem Hintergrund das Geschäft mit humanoiden Robotern. Bei Forvia lobt die Expertin den Umbau des Portfolios als entscheidenden Kursfaktor. Bei Aumovio und Valeo fehlten Faktoren zur Kompensation der Marktschwäche. Hier könnten regulatorische Veränderungen der EU aber schnell für eine bessere Stimmung sorgen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,60 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,61 €
|Abst. Kursziel*:
-8,74%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
12,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,75%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
