Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,86 €
|Abst. Kursziel*:
85,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
11,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
84,87%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
