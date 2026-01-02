DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start
Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Valeo SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Valeo SA Aktien-Sparplan
11,90 EUR -0,35 EUR -2,82 %
STU
11,88 EUR -0,15 EUR -1,21 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,99 Mrd. EUR

KGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ALDB

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013176526

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLEEF

JP Morgan Chase & Co.

Valeo SA Overweight

13:01 Uhr
Valeo SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
11,90 EUR -0,35 EUR -2,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,86 €		 Abst. Kursziel*:
85,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
11,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
84,87%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

13:01 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Valeo SA Equal Weight Barclays Capital
26.11.25 Valeo SA Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
21.11.25 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Valeo SA

finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valeo SA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Valeo SA-Aktie im November 2025
finanzen.net CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren
dpa-afx Valeo-Aktie reagiert mit Verlusten auf Abstufung durch Bernstein
GlobeNewswire Valeo - voting rights - May 2025
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
GlobeNewswire Valeo announces a new green bond issue for an amount of 650 million euros with maturity May 2031
GlobeNewswire Voting rights April 2025 - Valeo
GlobeNewswire Valeo Q1 2025 Sales
GlobeNewswire Valeo - voting rights March 2025
GlobeNewswire Valeo - availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Valeo Shareholders' Meeting 2025
RSS Feed
Valeo SA zu myNews hinzufügen