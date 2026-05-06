Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 25,42 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii ging am Montagnachmittag darauf ein, dass der Chef der Dänen zum zweiten Mal im laufenden Jahr ein Aktienpaket verkauft habe. Dies habe er seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2019 zuvor nie gemacht. Sergievskii sieht sich in seiner Skepsis bestätigt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 DKK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
25,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
196,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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