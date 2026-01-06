DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.482 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.460 -0,5%Bitcoin 78.194 +0,0%Euro 1,1650 -0,3%Öl 61,61 +2,0%Gold 4.449 -0,2%
Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
Volvo (B) Aktie

28,57 EUR +0,36 EUR +1,28 %
STU
26,52 CHF +0,12 CHF +0,44 %
BRX
Marktkap. 56,5 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Goldman Sachs Group Inc.

Volvo AB (B) Buy

12:51 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
Volvo AB (B)
28,57 EUR 0,36 EUR 1,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die B-Aktie von Volvo von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 267 auf 333 schwedischen Kronen angehoben. Volvo sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte der Lastwagenhersteller mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten hingegen erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebene

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
333,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
305,00 SEK		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,29 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

12:51 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Volvo (B) Buy UBS AG
09.12.25 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

