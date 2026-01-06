Volvo (B) Aktie
Marktkap. 56,5 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die B-Aktie von Volvo von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 267 auf 333 schwedischen Kronen angehoben. Volvo sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte der Lastwagenhersteller mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten hingegen erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebene
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
333,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
305,00 SEK
|Abst. Kursziel*:
9,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,29 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
