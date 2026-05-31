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Marktkap. 18,18 Mrd. EUR

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WKN A1ML7J

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ISIN DE000A1ML7J1

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Goldman Sachs Group Inc.

Vonovia SE Buy

10:16 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
21,31 EUR -0,09 EUR -0,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,36 €		 Abst. Kursziel*:
60,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,96%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

13.05.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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