Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Vonovia Aktie

Marktkap. 20,86 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

Jefferies & Company Inc.

Vonovia SE Buy

11:51 Uhr
Vonovia SE Buy
Vonovia SE
22,50 EUR -1,90 EUR -7,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Luka Mucic gehe auf verschiedene Kritikpunkte der Investoren ein, indem der Immobilienkonzern nun seine Dividendenpolitik vereinfachen, die Transparenz erhöhen und die Verschuldungsquote senken wolle, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,48 €		 Abst. Kursziel*:
42,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,22%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

11:46 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

