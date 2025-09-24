WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,25 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar im Schnitt um 2 Prozent. Mangels Ergebniserholung sei die Dividende für 2025 gefährdet, trotz grundsätzlich stabiler Finanzen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
