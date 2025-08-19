DAX 24.228 -0,2%ESt50 5.453 -0,4%Top 10 Crypto 15,88 -1,9%Dow 44.672 -0,6%Nas 21.115 -0,3%Bitcoin 97.364 -0,7%Euro 1,1628 -0,2%Öl 66,83 -0,3%Gold 3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken Handelsdeal zwischen EU und USA: Autozölle auf EU-Importe sollen rückwirkend auf 15 Prozent sinken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
88,30 EUR +0,50 EUR +0,57 %
STU
97,62 USD -4,95 USD -4,83 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 695,1 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

Jefferies & Company Inc.

Walmart Buy

14:46 Uhr
Walmart Buy
Aktie in diesem Artikel
Walmart
88,30 EUR 0,50 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Umsatz in den USA sei auf vergleichbarer Basis stark ausgefallen, schrieb Corey Tarlowe am Donnerstag in einer ersten Einschätzung der Resultate. Marktanteilsgewinne unterstrichen den langlebigen Schwung bei dem US-Einzelhändler. Mit den Zöllen komme zwar kurzfristig etwas Unsicherheit. Die Voraussetzungen seien aber gut, dass Walmart nachhaltig besser abschneidet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Buy

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 120,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 102,57		 Abst. Kursziel*:
16,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 97,62		 Abst. Kursziel aktuell:
22,93%
Analyst Name:
Corey Tarlowe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 113,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

15:21 Walmart Buy UBS AG
15:06 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14:56 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:46 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Walmart Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Raymond James Financial Inc.

finanzen.net S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raymond James Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net S&P 500-Wert Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Raymond James Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
finanzen.net S&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: Raymond James Financial legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr eingefahren
PR Newswire Raymond James Ltd. Accelerates Recruitment Momentum with the Addition of Troy Huot to Edmonton Branch
Zacks Raymond James Financial, Inc. (RJF) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
Zacks Raymond James Financial (RJF) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q3 Earnings Lag Estimates
Zacks Raymond James Financial (RJF) Q3 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Zacks Analysts Estimate Raymond James Financial, Inc. (RJF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
PR Newswire Raymond James Ltd. Announces Strategic Investment in Next-Generation Wealth Management Platform
Zacks Raymond James Financial (RJF) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
RSS Feed
Raymond James Financial Inc. zu myNews hinzufügen