Walmart Aktie
Marktkap. 898,52 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Walmart auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung lautet beim Kursziel von 137 US-Dollar nach wie vor "Overweight". Christopher Horvers sieht Walmart als "Wachstumsidee" und in dem jüngsten Kursrückgang eine Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen des Einzelhändlers schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 137,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 121,34
|Abst. Kursziel*:
12,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 122,20
|Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 140,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|14:51
|Walmart Buy
|UBS AG
|14:36
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
