Die Wall Street hat den Donnerstagshandel mit leichten Gewinnen beendet.

So zeigte sich der Dow Jones im Handelsverlauf im Plus, gab einen Teil seiner Gewinne im späten Handel aber ab. Am Ende schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 29.970,50 Punkten. Auch die US-Techwerte schlossen unter ihrer Tageshöchstständen. Der NASDAQ Composite ging mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 12.377,18 Zählern in den Feierabend.

Gute Nachrichten kamen vom US-Arbeitsmarkt . So hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich reduziert. Die jüngste Verschärfung der Corona-Krise belastet somit den Jobmarkt anscheinend weniger als befürchtet.

Ansonsten fehlte es den US-Börsen aber an neuen Impulsen. Gespannt warten die Anleger nun darauf, wann in den USA und Europa die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Da noch einige Zulassungsentscheidungen ausstünden, hält Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda sogar noch eine Jahresendrally für möglich.

