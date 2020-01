Zwar ist für den Mittwoch nach fast zwei Jahren Handelskrieg die Unterzeichnung eines Teilabkommens zwischen China und den USA angesetzt, doch ein Pressebericht, wonach die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China zunächst nicht gestrichen werden, sorgte für Ernüchterung unter den Anlegern.

Der Leitindex DAX war mit einem kleinen Verlust gestartet und weitete diesen im folgenden Handelsverlauf noch aus. Am Abend schloss er dann 0,18 Prozent leichter bei 13.432,30 Punkten. Auch der TecDAX war mit einem kleinen Minus gestartet und beendete den Tag schließlich 0,15 Prozent höher bei 3.103,57 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt musste am Mittwoch Abschläge verbuchen.

Auf die Stimmung drückte dabei, dass die US-Regierung anscheinend noch keine Senkungen von Zöllen plant. Dies soll erst in einem Phase-2-Abkommen geregelt werden. Am Markt wolle man aber "die echten Fortschritte endlich sehen, und keine Theateraufführung", so Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

Alle Augen richten sich zur Wochenmitte auf China und die USA: In Washington soll das ersehnte Phase-1-Abkommen unterzeichnet werden. Die Anleger agierten im Vorfeld vorsichtig.

Der EuroSTOXX 50 war nahezu unbewegt gestartet und rutschte dann ins Minus. Schließlich ging er 0,16 Prozent tiefer bei 3.768,96 Zählern in den Feierabend.

Anleger an Europas Börsen hielten sich am Mittwoch zurück.

An der Wall Street stand am Mittwoch die Unterzeichnung des Teilabkommens zwischen den USA und China im Fokus.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Minus von 0,13 Prozent bei 28.901 Indexpunkten und erreichte im frühen Verlauf bei 29.127,59 Punkten ein neues Allzeithoch. Am Ende ging das Börsenbarometer 0,32 Prozent fester bei 29.030,83 Punkten in den Feierabend. Daneben schaffte es auch der NASDAQ Composite ins Plus und schloss 0,08 Prozent fester bei 9.258,70Indexpunkten.

Das erste Teilabkommen zwischen den USA und China wurde offiziell unterzeichnet. Damit gibt es leichte Entspannung im inzwischen zwei Jahre andauernden Handelskrieg zwischen den beiden Volkswirtschaften der Welt. Auf die Börsen hatte der Teil-Deal aber am Mittwoch kaum Einfluss, zumal einige Experten Skepsis anmeldeten. "Der von US-Präsident Donald Trump gepriesene große Deal entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Mini-Abkommen", schrieb etwa Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Das Vertragswerk klinge über weite Strecken mehr nach einer Absichtserklärung als nach einem ausgeklügeltem System. Damit verliere das Handelsabkommen aber an vielen Stellen an Substanz. Vor diesem Hintergrund waren die als sicher geltenden Staatspapiere gefragt.

Nicht wirklich überzeugen konnten unterdessen auf Unternehmensseite Goldman Sachs und Bank of America mit ihren Quartalszahlen.

