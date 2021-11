US-Börsen freundlich -- DAX legt zu -- Walmart schlägt Erwartungen -- JPMorgan verklagt Tesla - Musk verkauft weitere Aktien -- Home Depot, Dermapharm, zooplus, thyssenkrupp, QIAGEN, Meta im Fokus

Auch am Dienstag kommt es im deutschen Leitindex zu weiteren Rekorden, dabei fällt auch die Marke von 16.200 Punkten. Stützend wirkt der schwache Euro , der der exportorientierten deutschen Wirtschaft tendenziell zugute kommt. Daneben sorgen auch leichte Entspannungssignale zwischen den USA und China für etwas Erleichterung. Sowohl US-Präsident Biden als auch die chinesische Regierung äußerten sich in ersten Statements positiv über die Gespräche beim Video-Gipfel.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,16 Prozent bei 16.174,31 Punkten. Auch im Anschluss kann er Gewinne einfahren und dabei die Marke von 16.200 Punkten knacken. Im bisherigen Tageshoch kletterte er bis auf 16.266,26 Punkte. Der TecDAX zeigte sich zum Start um 0,10 Prozent höher bei 3.898,93 Zählern und baut sein Plus im Verlauf aus.

Optimistische Unternehmensausblicke treiben die europäischen Börsen am Dienstag auf neue Höchststände. "Wir sehen Rekordhochs, aber nur schrittweise Bewegungen, was ein Zeichen dafür ist, wo wir gerade stehen", gibt die Nachrichtenagentur Reuters Craig Erlam, Analyst beim Broker Oanda, wieder. Zudem stimmten Kommentare von EZB-Chefin Christine Lagarde Investoren optimistisch.

An den Märkten in Fernost waren auch am Dienstag gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Japan zeigte sich der Leitindex Nikkei zur Schlussglocke um 0,11 Prozent höher bei 29.808,12 Punkten.

An der Börse in Shanghai schloss der Shanghai Composite um 0,33 Prozent tiefer bei 3.521,79 Zählern. In Hongkong ging der Hang Seng mit einem Plus in Höhe von 1,27 Prozent bei 25.713,78 Einheiten aus dem Handel.

Gebremst wurde die Kauflaune von der Corona-Pandemie, die wieder an Tempo zugelegt hat. Auch das virtuelle Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Xi Jinping stand weiter im Fokus. Die Anleger warteten auf Nachrichten, worüber sich die beiden Staatschefs unterhalten haben. Von Seiten der chinesischen Regierung hieß es bereits, das Treffen sei "weitreichend, tiefgehend, freimütig, konstruktiv, substanziell und produktiv" gewesen.

