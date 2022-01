DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple legt bei Umsatz und Gewinn zu -- Robinhood weitet Verluste aus -- Visa, UniCredit im Fokus

An den europäischen Aktienmärkten halten sich Anleger am Freitag vorbörslich zurück.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Mittwochabend überraschte die Anleger zwar nicht, wohl aber die falkenhaften Äußerungen von Powell dagegen schon. So hat der US-Notenbankgouverneur Jerome Powell nicht ausgeschlossen, dass auf jeder Sitzung Zinserhöhungen kommen könnten. Doch der erste Fed-Schreck schien inzwischen schon wieder verflogen zu sein. Analysten waren sich einig, dass Verluste in Zinserhöhungszyklen meist nicht von Dauer seien. Dauerhaft hohe Inflation sei dagegen ein Phänomen, das das Wachstum bremse und letztlich auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen dämpfe, hieß es laut Dow Jones Newswires im Handel.

Vor dem Wochenende geht es an den asiatischen Börsen in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei schießt 2,09 Prozent nach oben auf 26.717,34 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wagt sicher der Shanghai Composite um 0,17 Prozent auf 3.400,09 Indexpunkte vor. Für den Hang Seng in Hongkong geht es um 0,81 Prozent runter auf 23.613,99 Zähler (7.21 Uhr MEZ).

Vor den Feiertagen zum Neujahrsfest fallen vor alem die chinesischen Börsen zurück. In Shhanghai wird der Handel in der nächsten Woche komplett ausgesetzt, in Hongkong wird erst wieder am Freitag gehandelt.

Nach dem ersten Schock rechnen Anleger nun damit, dass die Maßnahmen der US-Notenbank Fed zur Klärung der angespannten Inflationssituation beitragen dürften.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken