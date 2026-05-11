Barclays Capital

1&1 Equal Weight

09:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikationsanbieter habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber stabil geblieben und die operativen Trends hätten sich nicht groß verändert. Sie erwartet daher keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG