DAX 24.110 -1,0%ESt50 5.835 -1,0%MSCI World 4.758 -0,2%Top 10 Crypto 10,31 -0,2%Nas 26.274 +0,1%Bitcoin 68.875 -0,7%Euro 1,1748 -0,3%Öl 106,9 +2,2%Gold 4.703 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Vodafone-Aktie sinkt: Kundenschwund in Deutschland setzt sich deutlich fort Vodafone-Aktie sinkt: Kundenschwund in Deutschland setzt sich deutlich fort
Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

1&1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
1&1 Aktien-Sparplan
22,00 EUR -0,30 EUR -1,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,96 Mrd. EUR

KGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 554550

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005545503

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OAODF

Barclays Capital

1&1 Equal Weight

09:41 Uhr
1&1 Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
22,00 EUR -0,30 EUR -1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikationsanbieter habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber stabil geblieben und die operativen Trends hätten sich nicht groß verändert. Sie erwartet daher keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
21,90 €		 Abst. Kursziel*:
-6,39%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
22,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,82%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

09:41 1&1 Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 1&1 Halten DZ BANK
25.03.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

dpa-afx Bilanz im Blick Vodafone-Aktie sinkt: Kundenschwund in Deutschland setzt sich deutlich fort Vodafone-Aktie sinkt: Kundenschwund in Deutschland setzt sich deutlich fort
dpa-afx 1&1-Aktie verliert: Telekomkonzern bestätigt Prognose trotz stagnierender Kundenzahl
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Vormittag nach
EQS Group EQS-News: 1&1 mit gutem Jahresauftakt
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag fester
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Montagmittag im Plus
finanzen.net TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 10 Jahren gekostet
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus
EQS Group EQS-News: 1&1 with a good start of the year
Korea Times Resident foreign workers top 1.1 mil.: report
MotleyFool Anchor Loads Up Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF With 1.1 Million Shares Bought
MotleyFool Aaron Wealth Makes a Big Bet on MBX Biosciences With a 1.1 Million Share Purchase
MotleyFool Is ACI Worldwide Stock a Buy After Reinhart Partners Purchased 1.1 Million Shares?
EQS Group EQS-News: 1&1: 2025 Financial Results and Forecast
Business Times Olam unit bags 1.1 billion euro dual-tranche loan facility
MotleyFool Hood River Sells 1.1 Million Shares of Tower Semiconductor Stock
RSS Feed
1&1 AG zu myNews hinzufügen