1&1 Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Telekommunikationsanbieter habe der Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Ganesha Nagesha am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber stabil geblieben und die operativen Trends hätten sich nicht groß verändert. Sie erwartet daher keine nennenswerte Reaktion auf die Ergebnisse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
21,90 €
|Abst. Kursziel*:
-6,39%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
22,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,82%
|
Analyst Name:
Ganesha Nagesha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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