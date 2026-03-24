DZ BANK

1&1 Halten

14:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Karsten Oblinger verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf den Ausblick des Telekomunternehmens. Die vorgelegten Zahlen für 2025 und die Prognosen des Managements für 2026 hätten nicht überrascht, schrieb er. Der Erstausblick auf 2027 und 2028 liege über seiner Prognose und signalisiere unerwartet hohe Sparpotenziale durch die zunehmende Nutzung des unternehmenseigenen Mobilfunknetzes. Ein wesentliches Element der Aktien-Story bleibe zudem die mittelfristige Übernahmefantasie./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 11:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG