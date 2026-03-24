ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

70,50 EUR -2,52 EUR -3,45 %
STU
70,54 EUR -2,48 EUR -3,40 %
HAML
Marktkap. 133,11 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

20:21 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Die am 22. April anstehenden Quartalszahlen des Technologieunternehmens dürften eine immer noch starke Dynamik im Bereich Elektrifizierung belegen, schrieb Phil Buller in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten sollten die Schweizer im Griff haben./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
64,64 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

20:21 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
23.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
