adidas Aktie
Marktkap. 29,91 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 270 auf 260 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Bei Adidas stehe ein unveränderter Ausblick guten Umsätzen und Ergebnissen gegenüber./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
169,20 €
|Abst. Kursziel*:
53,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
167,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,32%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
250,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:41
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
