Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 46,12 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsdienstleisters liege um acht Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schwäche im zweiten Quartal habe niedrigere Jahresziele zur Folge, die in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet seien./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:08 / BST
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.500,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.457,80 €
|Abst. Kursziel*:
71,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.339,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,62%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.069,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|15:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
