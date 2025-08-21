Air Liquide Aktie
Marktkap. 106,68 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich eines angekündigten Zukaufs in Südkorea auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Die avisierte Akquisition von DIG Airgas für 2,85 Milliarden Euro entspreche einem erheblichen Aufschlag zur Bewertung von Air Liquide und seiner Konkurrenten, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Übernahmemöglichkeiten im konsolidierten Industriegas-Sektor begrenzt. Insgesamt dürfte sich die Transaktion leicht ergebnissteigernd auf die Franzosen auswirken./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
183,52 €
|Abst. Kursziel*:
11,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
183,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
196,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
