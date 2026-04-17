AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,99 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die platzierte Wandelschuldverschreibung und der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia seien Vorbereitungen auf mittelfristig enorm anziehendes Wachstum im Bereich Optoelektronik und Galliumnitrid (GaN), schrieb Om Bakhda am Sonntag. Die Auftragsstärke im ersten Quartal biete bereits einen Vorgeschmack./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,98 €
|Abst. Kursziel*:
-20,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,33%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:36
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
