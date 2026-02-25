DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8235 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
377,50 €		 Abst. Kursziel*:
-13,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
377,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,79%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

09:16 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08:56 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

