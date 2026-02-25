Allianz Aktie
Marktkap. 143,9 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich auffällig mit seinem Eindruck der Zahlen des Kontrahenten Axa, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem die Solvabilitätsquote der Münchener sei wie auch die der Axa überraschend hoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
377,50 €
|Abst. Kursziel*:
-13,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
377,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,79%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
