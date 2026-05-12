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Marktkap. 141,34 Mrd. EUR

KGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
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WKN 840400

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ISIN DE0008404005

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Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

09:06 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
376,40 EUR 7,00 EUR 1,89%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe neue Rekorde aufgestellt, was den operativen Gewinn auf Konzernebene und im Nicht-Lebensversicherungsbereich betreffe, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung des ersten Quartals. Der Blick dürfte sich nun aber auf die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse richten. Er geht davon aus, dass Anleger insgesamt zufrieden sein werden./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
373,20 €		 Abst. Kursziel*:
-12,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
376,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,66%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

09:06 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 Allianz Underweight Barclays Capital
24.04.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Dr. Barbara Karuth-Zelle, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Christopher George Townsend, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Sirma Boshnakova, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Renate Wagner, Acquisition as own investment of the Members of the Board of Management according to the contract of employment as a Member of the Board of Management.
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