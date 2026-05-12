Allianz Aktie
Marktkap. 141,34 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe neue Rekorde aufgestellt, was den operativen Gewinn auf Konzernebene und im Nicht-Lebensversicherungsbereich betreffe, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung des ersten Quartals. Der Blick dürfte sich nun aber auf die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse richten. Er geht davon aus, dass Anleger insgesamt zufrieden sein werden./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
373,20 €
|Abst. Kursziel*:
-12,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
376,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,66%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
398,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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