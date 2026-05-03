Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,98 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern bleibe sein "Top Pick", schrieb Doug Anmuth in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen, die herausragend gewesen seien. Er glaubt, dass die Kurse beider Gattungen (A- und C-Aktien) wegen steigender Analystenerwartungen und ausgedehnter Bewertungsmultiplikatoren weiter steigen./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 23:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 460,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 385,69
|Abst. Kursziel*:
19,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 387,93
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 425,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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