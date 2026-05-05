DAX 24.989 +2,4%ESt50 6.007 +2,3%MSCI World 4.704 +0,6%Top 10 Crypto 10,42 +0,2%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.607 +0,8%Euro 1,1775 +0,7%Öl 102,4 -7,1%Gold 4.704 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
357,00 EUR +54,55 EUR +18,04 %
STU
419,00 USD +77,48 USD +22,69 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 474,58 Mrd. EUR

KGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863186

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0079031078

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMD

Goldman Sachs Group Inc.

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

10:31 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
357,00 EUR 54,55 EUR 18,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Buy

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 355,26		 Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 419,00		 Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 342,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

10:31 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
07.05.25 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

finanzen.net Halbleitersektor im Fokus AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung
Dow Jones MARKT USA/Weiter auf Rekordkurs - AMD vorbörslich mit Kurssprung von 18%
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar
finanzen.net Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen
wikifolio Bestseller wikifolios im April
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: AMD winkt Kurssprung auf Rekordhoch - Empfehlungen nach Zahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight'
finanzen.net AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Abend an Fahrt
Benzinga Lisa Su Says AMD Has Secured Critical AI Memory Supply, But Rising Prices Threaten PC And Gaming Demand
Benzinga Walt Disney, AMD And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Benzinga AMD CEO Lisa Su Predicts Explosive AI-Driven Server CPU Boom, Foresees Revenue Opportunity Of Over $120 Billion
Benzinga Cathie Wood Dumps $16 Million Of AMD Stock On Post-Earnings Rally, Snaps Up $27 Million Of This Amazon Rival&#39;s Stock
Benzinga AMD, Super Micro Computer, Intel, Arista Networks And Micron Technology: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times AMD forecasts quarterly revenue above expectations as AI chip demand stays strong
Zacks Advanced Micro Devices (AMD) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
MotleyFool AMD Stock Investors Just Got Fantastic News From CEO Lisa Su -- and There Could Be More to Come
RSS Feed
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. zu myNews hinzufügen