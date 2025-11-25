DAX 23.629 +0,7%ESt50 5.638 +1,1%MSCI World 4.367 +0,8%Top 10 Crypto 11,90 -2,4%Nas 23.196 +0,7%Bitcoin 75.425 -0,1%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,26 -0,6%Gold 4.150 +0,5%
Aroundtown SA Aktie

3,00 EUR -0,18 EUR -5,66 %
STU
2,80 CHF -0,16 CHF -5,51 %
BRX
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

JP Morgan Chase & Co.

Aroundtown SA Neutral

15:06 Uhr
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke operative Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz sei von einer verbesserten Marktstimmung die Rede gewesen und die Hoffnung signalisiert worden, dass die deutsche Wirtschaft 2026 gestärkt wird - mit angetrieben durch staatliche Konjunkturmaßnahmen und einer verbesserten Aktivität im privaten Sektor./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,99 €		 Abst. Kursziel*:
0,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,07%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

15:06 Aroundtown SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:31 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
09:46 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

dpa-afx Zahlen vorgelegt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt Aroundtown-Aktie fällt dennoch: Gewinn steigt - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
Dow Jones Aroundtown sieht sich auf Kurs für Ziele 2025 nach 9M
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in Rot
dpa-afx Grand City Properties-Aktie dennoch in Rot: Aroundtown-Tochter bestätigt Jahresprognose
