Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke operative Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz sei von einer verbesserten Marktstimmung die Rede gewesen und die Hoffnung signalisiert worden, dass die deutsche Wirtschaft 2026 gestärkt wird - mit angetrieben durch staatliche Konjunkturmaßnahmen und einer verbesserten Aktivität im privaten Sektor./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,99 €
|Abst. Kursziel*:
0,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,07%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|15:06
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:06
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|09:46
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|Aroundtown SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)