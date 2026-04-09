Aroundtown SA Aktie

Marktkap. 2,76 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Jefferies & Company Inc.

Aroundtown SA Underperform

21:06 Uhr
Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Mit dem aufgestockten Anteil an Grand City Properties richte sich Aroundtown noch mehr auf den robusten deutschen Wohnimmobilienmarkt aus und reduziere die Interessen von Minderheiten, schrieb Stephanie Dossmann in einem am Kommentar Dienstag. Sie wertet die Transaktion klar positiv für Aroundtown./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 13:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2,30 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
2,59 €		 Abst. Kursziel*:
-11,33%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
2,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,99%
Analyst Name:
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

21:06 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
mehr Analysen

