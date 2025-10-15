DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.632 +0,5%MSCI World 4.309 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 -0,2%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.445 +0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
ASML NV Aktie

883,70 EUR +19,50 EUR +2,26 %
STU
875,70 EUR -0,30 EUR -0,03 %
GVIE
Marktkap. 328,14 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

13:11 Uhr
ASML NV Buy
ASML NV
883,70 EUR 19,50 EUR 2,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 935 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Ausrüsters für die Chip-Industrie liege unter der Konsensschätzung, schrieb Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) übertreffe die Erwartung dagegen um zwei Prozent. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es nun mehr Klarheit./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.050,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
877,70 €		 Abst. Kursziel*:
19,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
883,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
850,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

ASML NV zu myNews hinzufügen