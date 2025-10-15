Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 935 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Ausrüsters für die Chip-Industrie liege unter der Konsensschätzung, schrieb Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) übertreffe die Erwartung dagegen um zwei Prozent. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es nun mehr Klarheit./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

