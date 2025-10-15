ASML NV Aktie
Marktkap. 328,14 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum dritten Quartal von 935 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Ausrüsters für die Chip-Industrie liege unter der Konsensschätzung, schrieb Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) übertreffe die Erwartung dagegen um zwei Prozent. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es nun mehr Klarheit./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
1.050,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
877,70 €
|Abst. Kursziel*:
19,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
883,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
850,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
