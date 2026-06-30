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Symbol ARZGF

Jefferies & Company Inc.

Assicurazioni Generali Buy

08:11 Uhr
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,11 €		 Abst. Kursziel*:
-32,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,90%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
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