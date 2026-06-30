Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 62,59 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Buy
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,11 €
|Abst. Kursziel*:
-32,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,90%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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