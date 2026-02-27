JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 15110 Pence auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsraten des Krebsmedikaments Enhertu seien weiterhin solide, schrieb Richard Vosser am Montag. Der damit zuletzt erzielte Umsatz liege um 29 Prozent über dem aus dem Vorjahreszeitraum./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT

