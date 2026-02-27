DAX 24.694 -2,3%ESt50 5.995 -2,3%MSCI World 4.530 -0,6%Top 10 Crypto 8,5485 +3,9%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.383 +0,9%Euro 1,1704 -0,6%Öl 79,42 +9,5%Gold 5.392 +2,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 15110 Pence auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsraten des Krebsmedikaments Enhertu seien weiterhin solide, schrieb Richard Vosser am Montag. Der damit zuletzt erzielte Umsatz liege um 29 Prozent über dem aus dem Vorjahreszeitraum./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
151,10 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
176,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

