AstraZeneca Aktie
Marktkap. 274,77 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 15110 Pence auf "Overweight" belassen. Die Wachstumsraten des Krebsmedikaments Enhertu seien weiterhin solide, schrieb Richard Vosser am Montag. Der damit zuletzt erzielte Umsatz liege um 29 Prozent über dem aus dem Vorjahreszeitraum./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
151,10 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
176,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,96 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
