BASF Aktie

50,52 EUR +1,77 EUR +3,63 %
STU
Marktkap. 43,07 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Goldman Sachs Group Inc.

BASF Buy

11:21 Uhr
BASF Buy
BASF
50,52 EUR 1,77 EUR 3,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,12 €		 Abst. Kursziel*:
23,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

11:21 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

