BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser./ag/edh
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
50,12 €
|Abst. Kursziel*:
23,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|11:21
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
