BASF Aktie
Marktkap. 45,15 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei BASF und Umicore weicht sie allerdings besonders stark nach oben ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,99 €
|Abst. Kursziel*:
26,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,95%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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