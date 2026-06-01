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Goldman Sachs Group Inc.

BASF Buy

12:51 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei BASF und Umicore weicht sie allerdings besonders stark nach oben ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,99 €		 Abst. Kursziel*:
26,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,95%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
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11.05.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
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