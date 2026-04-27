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Marktkap. 48,22 Mrd. EUR

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Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

09:31 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
53,73 EUR 0,18 EUR 0,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. In der Telefonkonferenz gehe es vor allem um Signale zum zweiten Quartal./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
54,10 €		 Abst. Kursziel*:
-33,46%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
53,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,00%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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