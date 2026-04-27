JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

09:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel BASF 53,73 EUR 0,18 EUR 0,34% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. In der Telefonkonferenz gehe es vor allem um Signale zum zweiten Quartal./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE