BASF Aktie
Marktkap. 48,22 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. In der Telefonkonferenz gehe es vor allem um Signale zum zweiten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
54,10 €
|Abst. Kursziel*:
-33,46%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
53,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-33,00%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
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