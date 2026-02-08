DAX 24.814 +0,4%ESt50 6.011 +0,2%MSCI World 4.545 +0,4%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.064 -2,7%Euro 1,1884 +0,6%Öl 68,26 +0,2%Gold 5.022 +1,3%
Deutsche Bank-Aktie fester: Fehler im Umgang mit Epstein eingeräumt
BYD-Aktie stark: E-Autobauer erhöht Tempo bei Expansion in Deutschland
Bayer Aktie

45,98 EUR +0,45 EUR +0,98 %
STU
Marktkap. 45 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Bayer
45,98 EUR 0,45 EUR 0,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Leverkusener sähen Asundexian als möglicherweise lebenslange Medikation, schrieb James Quigley am Montag nach einer Online-Investorenkonferenz zur Präsentation des Gerinnungshemmers auf der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Das Management sei optimistisch, dass der Spitzenumsatz eine Milliarde Euro übertreffen könnte - abhängig von Preisen und Versicherungsabdeckung. Quigley sieht für Asundexian Spielraum bis rund 3 Milliarden Euro bei im Schnitt zwölfmonatiger Behandlungsdauer. Falle sie länger aus, sei auch noch mehr drin, so der Experte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

