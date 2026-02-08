Bayer Aktie
Marktkap. 45 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Leverkusener sähen Asundexian als möglicherweise lebenslange Medikation, schrieb James Quigley am Montag nach einer Online-Investorenkonferenz zur Präsentation des Gerinnungshemmers auf der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Das Management sei optimistisch, dass der Spitzenumsatz eine Milliarde Euro übertreffen könnte - abhängig von Preisen und Versicherungsabdeckung. Quigley sieht für Asundexian Spielraum bis rund 3 Milliarden Euro bei im Schnitt zwölfmonatiger Behandlungsdauer. Falle sie länger aus, sei auch noch mehr drin, so der Experte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,97 €
|Abst. Kursziel*:
18,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
45,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
