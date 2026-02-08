Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Leverkusener sähen Asundexian als möglicherweise lebenslange Medikation, schrieb James Quigley am Montag nach einer Online-Investorenkonferenz zur Präsentation des Gerinnungshemmers auf der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Das Management sei optimistisch, dass der Spitzenumsatz eine Milliarde Euro übertreffen könnte - abhängig von Preisen und Versicherungsabdeckung. Quigley sieht für Asundexian Spielraum bis rund 3 Milliarden Euro bei im Schnitt zwölfmonatiger Behandlungsdauer. Falle sie länger aus, sei auch noch mehr drin, so der Experte./ag/mis

